Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu törenle emekli oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi eski dekanlarından, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle emekli oldu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu düzenlenen törenle emekli oldu. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Tosun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Pediatrik Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kılıç, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Birlik ve beraberlik vurgusu”

Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu’nun emeklilik töreninde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Çok güzel bir birlik ve beraberliğe şahit oluyoruz. 45 yılını bu mesleğe, 30 yılını Akdeniz Üniversitesi’ne vermiş olan hocamız Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu’nun benim rektörlüğüm dönemimde emekli olması bana nasip oldu. Emeklilik törenleri özel törenler çünkü hayatınızı adamış bir şekilde mesleğinizi yaptıysanız, bu törenlerde sevdiklerinizle gurur ve mutlulukla geçmişe dönüp yaşananlara bakabiliyorsunuz. Böyle güzel emeklilik herkese nasip olmaz. Yaşadıklarınız bu güzel töreninin düzenlenmesine sebep oluyor” şeklinde konuştu.

“Çocuk cerrahisinin kurucusu”

Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu’nun Akdeniz Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalını adeta sıfırdan kurduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Çocuk cerrahisini bugünlere getirdiğiniz ve bir ekol haline getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin öğrenciniz olmaktan ve burada sizinle bulunmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Akdeniz Üniversitesi’nin size, sizin de Akdeniz Üniversitesi’ne her zaman ihtiyacınız var. Çünkü burası sizin yuvanız. Herkese böyle güzel emeklilikler diliyorum. Saygıdeğer eşiniz ile birlikte çok mutlu, çok sağlıklı, çok neşeli, çok bereketli bir emeklilik diliyorum. Hocam iyi ki varsınız, üniversitemiz adına emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

Yıllardır bu kadar kalabalık bir emeklilik töreni görmediğini söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise “Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1990 tarihinde kuruldu ve Batı Akdeniz Bölgesi için bir referans merkezi oldu. Deneyimli uzman ekibimiz içerisinde değerli hocamız Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu’nun emeği büyüktür. Dekanlık yaptığı Tıp Fakültemize ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sizler olmasanız ben yoktum”

Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu da emeklilik töreni için çeşitli illerden gelen ve törenin hazırlanmasında emeği olan arkadaşlarına teşekkür etti. Anılarından bahseden Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, “Burada Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Prof. Dr. Yaşar Uçar hocalarımın emekliliklerini gördüm. Çocuk cerrahisinden emekli olan hocalarımın emekliliğini de gördüm ve hepsine de katılmaya çalıştım. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız ben yoktum zaten. Buraya geldim görevimi yaptım, yapmam gerekiyordu, çünkü ailem beni öyle yetiştirdi. 50 yaşında Tıp Fakültesi dekanı oldum, arkadaşlarımızla uyumlu bir şekilde çalıştık. Benim bu günlere gelmemde emeği olan ailemin yanında bir de değerli eşim Naciye Melikoğlu var. Ona tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Dekan Prof. Dr. Erol Gürpınar tarafından Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu’na plaket takdimi gerçekleştirildi.

“Eski rektör ve dekanlar anılarını paylaştı”

Emeklilik töreni çerçevesinde Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu’nun emekliliğine ithafen Üniversitede Yönetici Olmak: Çocuk Cerrahisi Perspektifi panelinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Kırıkkale Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Murat Çakmak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Tolga Dağlı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ata Erdener, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Erbuğ Keskin, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Cenk Büyükünal konuşma gerçekleştirdi. Tören serbest konuşmalarından ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.