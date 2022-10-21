Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismi ALKÜ’de unutulmayacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı, Eğitim Fakültesi amfisine verilerek hafızalara kazındı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu için açış töreni gerçekleştirildi. 20-22 Ekim tarihleri arasında 19 farklı ülkenin 115 kurumundan 358 bilim insanının katıldığı sempozyumda Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı da Eğitim Fakültesi amfisine verilerek yetişecek öğretmenlerin Prof. Dr. Aziz Sancar ismi ile derslerini görmeleri sağlandı.

Sempozyumun açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Aziz Sancar’ın yeğeni Ülkü Sancar’a ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından “Ülkemizi ve milletimizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden, kanser konusunda yaptığı önemli çalışmalarla 2015 Yılı Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Saygıdeğer Bilim İnsanı Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunun 29.09.2022 tarihli ve 23/119 sayılı kararı gereği Üniversitemiz Eğitim Fakültesi amfisine verilmesi kararı alınmıştır. Bu belge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından oy birliği ile alınan karara binaen, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde yetişecek öğretmenlerimizin Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi’nde derslerini alacaklarından duyduğumuz onur ve mutluluk ile Prof. Dr. Aziz Sancar’a teşekkürümüzün ifadesi olarak saygılarımızla sunulmuştur” yazılı belge takdim edildi.

“Türkçemize hizmet eden atalarımızı saygı ve minnetle yâd ediyoruz”

Ardından Ülkü Sancar; “Prof. Dr. Aziz Sancar her ne kadar fiziken aramıza katılamasa da kalben aramızdadır” sözleri ile konuşmasına başladı. Kültürün insanın ortaya koyduğu ve içinde var olduğu bilim, teknik, ekonomi ve sanat gibi tüm öğelerin bütünü olan gerçeklik olduğunu ifade eden Ülkü Sancar, “Kültür, tüm iletişimlerin, maddi ve manevi tüm değerlerin toplamıdır. Pozitif bilim öteki kültür değildir. Her bilimsel ve teknolojik gelişme sosyolojiyi değiştirir ve kendi kültürünü oluşturur. Bu nedenle uygarlık mücadelesinde önde olan milletlerin kelimeleri insanlığı kuşatır” dedi. Başlı başına duygu, düşünce ve mantık dili olan Türkçenin dünya dili olmasında ortaya konan farkındalıkla pozitif bilimlerde dünya çapında başarı kazandığını dile getiren Ülkü Sancar; “Bugün yazılışının 950’inci yılını kutladığımız kıymetli eserimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk asla tesadüfen oluşmuş bir eser değildir. Kadim tarihimizin 10’uncu ve 11’inci yüzyılları kendi kültürümüzün en yüksek seviyesi ile karakterize edilmiştir. Bu sebeple Türkçemize emek veren hizmet eden tüm atalarımızı saygı ve minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.

“Prof. Dr. Aziz Sancar kendi milletinin imzasını atmıştır”

Sancar konuşmasının devamında; “Benim en büyük kuvvet kaynağım Türk Dünyasıdır diyen Prof. Dr. Aziz Sancar tüm unvanlarını bilimsel çalışmalarının önünde kendi milletinin imzasını atmıştır. Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk kültürünün tanıtılması, dünya kültürleri ile doğru köprülerin kurulması, Türk halkları arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesi amacıyla Türk Kültür ve Toplum Vakfını açmıştır. Yani kültürün maddi ve manevi tüm öğelerini birleştirmeyi milletine bir borç bilmiştir. Biz bilmekteyiz ki kendi milletinin verdiği özgüvenle dünya toplumları arasında yürümek paha biçilemez bir değerdir. Bu nedenle kadim sesimiz Türkçemiz dünya tarihi üzerindeki yürüyüşüne ve yükselişine sonsuza kadar devam edecektir” dedi.

“Prof. Dr. Aziz Sancar İsmi ALKÜ’lü öğrenciler ile birlikte yaşayacak”

Sempozyumun açılış töreninin ardından Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi, Rektör Kalan, Ülkü Sancar ve protokol üyelerinin katılımlarıyla açıldı. Kurdele kesiminin ardından bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan; “Üniversitemiz Senatosu tarafından oy birliği ile alınan karara binaen dünyaca ünlü milletimizin gurur kaynağı Nobel Ödüllü bilim insanımız sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin ALKÜ’de öğretmen adayı öğrencilerimizin derslerini gördükleri salona verilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ederek onurlandırmıştır. Prof. Dr. Aziz Sancar ismi ALKÜ var oldukça öğrencilerimiz ile birlikte olacaktır” dedi.