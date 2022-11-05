Polisler hastanede lösemi tedavisi gören çocuklarla buluştu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri lösemi tedavisi gören çocuklara moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için ziyaret etti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören lösemili çocuklarla bir araya geldi. Lösemili çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı ve her zaman destekçileri olduğunu amaçlayan ziyarette lösemili çocuklara hediyeler verildi.