Polisin durdurduğu araçtan kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi, D400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede devriye gezen polis ekipleri karayolunda seyir halinde olan 07 NS 561 plakalı otomobilden şüphelendi. Polis tarafından Nüfus Kavşağı’nda durdurulan otomobilin sürücüsü, araçtan inip kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polisler tarafından yakalanan şahsın, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan K.Y. olduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, Gazipaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip, emniyete götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan K.Y., bugün Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak Alanya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.