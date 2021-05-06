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Polis eşleri 630 aileye gıda 60 çocuğa giysi desteğinde bulundu

Antalya polisi ve eşleri “Yan Yana Olamasak da Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında 630 aileye gıda destek paketi verirken 60 çocuğa da kıyafet çeki ulaştırdı.

ANTALYA 06.05.2021, 10:16
Polis eşleri 630 aileye gıda 60 çocuğa giysi desteğinde bulundu

Antalya polisi ve eşleri “Yan Yana Olamasak da Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında 630 aileye gıda destek paketi verirken 60 çocuğa da kıyafet çeki ulaştırdı.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan tarafından başlatılan ‘Yan Yana Olamasak ta Biz Bir Aileyiz’ projesi kapsamında yapılan paylaşımlar, Ramazan ayına uygun olarak devam etti.

Maddi imkanı yeterli olmadığı tespit edilen ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarımızdan ulaşan ihtiyaç sahibi toplam 630 aileye gıda destek paketi verildi. Ayrıca, Ramazan ayına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da 60 çocuğa giysi alışverişi çekleri ulaştırıldı.
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