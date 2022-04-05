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Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri oldu
Alanya’da görev yapan devriye ekipleri Polis Haftası sebebiyle verilen iftarda bir araya geldi.
ANTALYA 05.04.2022, 20:48
Alanya’da görev yapan devriye ekipleri Polis Haftası sebebiyle verilen iftarda bir araya geldi.
Alanyalı iş adamı Bekir Karakaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis memurlarına özel iftar programı düzenledi. Alanya’da görev yapan polis devriye ekiplerini birayaya getiren iftarda konuşan Karakaya, polisin gece gündüz demeden Alanya’nın güvenliği için çaba sarf ettiğini belirterek 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Akipler, iftarın ardından görevlerinin başına döndü.