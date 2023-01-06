Polis, belediye personeline "şüpheli şahıs ve paket" eğitimi verdi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline "trafik ve şüpheli paket-şahıs" konularında eğitim verdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Alanya Belediye personeline eğitim verdi. Trafik ve bomba imha uzmanları tarafından Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline "trafik ve şüpheli paket-şahıs" semineri düzenlendi. Alanya Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde polis ekipleri, temizlik personeline bomba çeşitleri ve canlı bombalar ile ilgili geniş bilgiler verirken; terör örgütünün eylemlerine karşı personelin çok dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri durumlarda hiç çekinmeden polisi arayarak bilgi vermeleri istendi. Uzmanlar bomba türleri ve biçimleri hakkında personele hazırlanan film ve gerçek olaylardan fotoğraflı örnekler de göstererek, özellikle çöp kutularında bulabilecekleri bu tür ve benzeri maddelere karşı hemen 112 Acil Yardım Hattı’nı arayarak bilgi vermelerini istedi. Ayrıca polisler, temizlik görevlilerine canlı bomba eylemcilerinin üzerinde giydikleri kıyafet örneklerinden yüzlerinin aldığı şekillere kadar birçok konuda bilgiler aktardı.

Ekipler ayrıca, temizlik işleri personeline trafik eğitimi verdi. Trafikte uyulması gereken kurallar, yayaların ve araçların nelere dikkat etmesi gerektiği konularında detaylı bilgiler aktaran emniyet güçleri, belediye personelinin trafik kurallarına riayet etmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.