Plaj Futbolu Ligi Süper Finaller Alanya’da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya’da başladı. 14 takımla 3 gün sürecek turnuvanın sonunda Türkiye Şampiyonu belli olacak.

TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri, Alanya’nın ev sahipliğinde Galip Dere Plajı’nda bugün başladı. Düzenlenen turnuvada 14 etapta birincilik kazanan Namazgah Karakaş Nalbur Spor, Tospatıoğlu Ballıca Spor, Manavgat Belediye Spor, City Line Alanya Belediye Spor, Seferihisar Citta Slow, Özderespor Demirler İnşaat, Recos Denizköy Spor, Arsuz Belediyespor, Gevaş Belediye Spor, Ülküspor, Ömeroğulları Erciş Spor, Karataş Belediye Spor, Adilcevaz Kaymakamlığı Spor, Yeniyolspor takımları finallerde buluştu. 3 gün sürecek grup maçlarının ardından 29 Ekim’de çeyrek final, 30 Ekim’de yarı final ve 31 Ekim’de de final müsabakası oynanacak. Turnuvanın şampiyonu Türkiye Şampiyonu olarak Plaj Futbolu Şampiyonlar Lig’inde ülkemizi temsil edecek.

Finallerin ilk gününde Sakarya temsilcisi Namazgah Karakaş Nalbur Spor, Samsun ekibi Tospatlıoğlu Ballıca Spor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sakarya temsilci 4-3 kazandı. Günün bir diğer maçında Giresun ekibi Yeniyolspor da Hatay’dan Arsuz Belediyespor’u 6-4 mağlup etti.

“Oyuncu havuzumuzu genç oyuncularla da genişletmek istiyoruz”

Genç oyunculara önem verdiklerini belirten Plaj Milli Takım Futbolu Teknik Sorumlusu Ozan Yılmaz, “Türkiye şampiyonu olan takım da ülkemizi plaj futbolu şampiyonlar liginde temsile edecek. Milli takım geçen yıl B Ligine düşmüştü. Bu yıl A Ligine çıktık. Son gittiğimi turnuvada da çeyrek finale çıktık. Bizim de çıkışımız sürüyor. Oyuncu havuzumuzu genç oyuncularla da genişletmek istiyoruz” dedi.