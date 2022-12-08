Piyano Festivali’nde kültürlerarası buluşma

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 22.Uluslararası Antalya Piyano Festivali, üçüncü gününde Tanini Trio grubunu ağırladı. Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlayan grup, dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Tahir Aydoğdu (Kanun), Bilgin Canaz (Ney) ve Burçin Büke (Piyano) tarafından kurulan Tanini grubu, 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde unutulmaz bir konsere imza attı.

Repertuvarlarında Türk motifleriyle işlenmiş batı eserleri ve batı üsluplarında düzenlenmiş Türk eserlerine yer veren grup, dinleyiciler tarafından gece boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

Bir Demet Yasemen şarkısını çaldıkları sırada seyircilerden şarkıyı söylemelerini isteyen gruba, şarkı boyunca dev bir koro eşlik etti.

Seyircilerin yoğun alkışları üzerine iki kere bis yapan Tanini, son şarkılarında ise seyircilerden ayağa kalkıp dans etmelerini rica etti. O anlar salonda renkli görüntülere sahne oldu.

Tanini Trio’ya sahnede kontrbasta Burak Karaağaç ve davulda ise İzzet Hiçkalmaz eşlik etti.

22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 9 Aralık’ta Şef Gints Glinka’nın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Evrim Turan’ı ; 10 Aralık’ta piyanosuyla yepyeni bir flamenko füzyonu oluşturan ve eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen Diego Valdivia’yı Piano Flamenko projesiyle ve 11 Aralık’ta ise dünyaca ünlü piyano ikilisi Ufuk&Bahar Dördüncü’yü ağırlayacak.