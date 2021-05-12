banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'
Beşiktaş ile Galatasaray averaj hesaplarında!
Beşiktaş ile Galatasaray averaj hesaplarında!
Gigi Hadid'den İsrail'e 'İkiyüzlülük yapmayın' mesajı
Gigi Hadid'den İsrail'e 'İkiyüzlülük yapmayın' mesajı

Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak devrildi

Antalya’nın Serik ilçesinde önce kavşakta kamyonet ile çarpışan kamyon sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

ANTALYA 12.05.2021, 14:54
Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak devrildi

Antalya’nın Serik ilçesinde önce kavşakta kamyonet ile çarpışan kamyon sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay, sabah 10. 30 sıralarında D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine doğru giden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 YPP 95 plakalı üzerinde peyzaj malzemeleri bulunan kamyon önce kavşakta, Bayram Ali Kaymaz’ın kullandığı 07 NMF 22 plakalı kamyonete çarptı. Ardından, park halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 ADP 242 plakalı otomobile çarpan kamyon, yol ortasında devrildi. Kamyonun üzerinde bulunan peyzaj aletleri ve malzemeleri etrafa saçıldı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kapanan yol, Serik Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması ve kamyonetin çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Yorumlar (0)
20°
açık