banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli

Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı projesi kapsamında dikilen Pegasus heykeli kaldırılarak yerine Atatürk heykeli koyuldu. Atatürk heykelinin fiber glass, boyunun 3 metre, ağırlığının ise 350 kilogram olduğu belirtildi.

ANTALYA 25.05.2021, 14:58
Pegasus heykeli yerine Atatürk heykeli

Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı projesi kapsamında dikilen Pegasus heykeli kaldırılarak yerine Atatürk heykeli koyuldu. Atatürk heykelinin fiber glass, boyunun 3 metre, ağırlığının ise 350 kilogram olduğu belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Atatürk Parkı projemizin inşası sırasında daha önce Pegasus heykeli koymuştuk. Söz konusu kavşaktaki Pegasus heykeli yerli ve yabancı misafirlerin de beğenisi kazanmıştı. Şimdi buraya daha çok yakışan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini koyduk. Atamızın heykeli, adını taşıyan parkla karşı karşıya olması da ayrı bir güzel oldu. Kemer halkına hayırlı olsun” dedi.
Yorumlar (0)
24°
açık