Patenli gençleri otobüse değil hayata tutunduracak proje

Antalya’da paten kullanan gençlerin talep ve önerilerinin dinlendiği “Mavi Paten Projesi” toplantısında, karayollarındaki araçlara tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuklar konusunda uyarılan gençlere birtakım tavsiyelerde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paten sürmeyi seven gençlerin güvenli bir şekilde paten kullanmalarını sağlamak, trafikteki tehlikeyi ortadan kaldırmak ve onların fikirleriyle yeni projeler geliştirmek için Mavi Paten Projesi’ni başlattı. “Otobüse değil hayata tutun” sloganı ile hayata geçirilen proje çerçevesinde patenci gençlerle kamu kurum temsilcilerinin katıldığı bir buluşma gerçekleştirildi. Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı’nda gerçekleşen programda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da bir konser verdi.

Kamu kurum temsilcileri gençleri dinledi

Buluşmada, patenci gençlerin sorun, talep ve fikirleri dinlendi. Geçtiğimiz Nisan ayında paten sürmek için otobüse tutunan bir gencin hayatını kaybettiği hatırlatıldı, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için birlikte neler yapılabileceği konuşuldu. Gençler, karayollarındaki araçlara tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuklar konusunda uyarıldı.

“Güvenli parkurları kullanın” uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Özay, “Buradaki temel amacımız gençlerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek onların beklentilerini karşılamak. Geçlerimizden biri geçen aylarda elim bir kazada hayatını kaybetti. Böyle bir olayın tekrar etmemesi için biz de gençlerimize çeşitli mesajlar vermeye çalışıyoruz. Onlar için hazırladığımız parkurlarda çalışmalarını, bu sporu yapmalarını istiyoruz. Karayollarına çıkmalarını istemiyoruz araçların arkalarına takılmalarını istemiyoruz” dedi.

Amaç: Güvenli paten kullanımı

Güvenli paten kullanımını sağlamayı amaçlayan Mavi Paten Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya Ulaşım AŞ., Aksu Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin katılımıyla yürütülüyor. Proje çerçevesinde kurum temsilcileri ile gençleri bir araya getiren buluşmalar, paten yarışları ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.