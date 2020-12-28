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Parkta yatan hurdacıya zabıta ve bekçiler sahip çıktı
Antalya’nın Serik ilçesinde, parkta yatan hurdacıya zabıta ekipleri ve bekçiler sahip çıktı.
ANTALYA 28.12.2020, 16:53
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Antalya’nın Serik ilçesinde, parkta yatan hurdacıya zabıta ekipleri ve bekçiler sahip çıktı.Serik İlçesine bağlı orta mahallede 9 mart 1926 parkında yatan biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ekiplere kalacak yeri ve parası olmadığı icin beton zemin üzerinde yattığını ve hurda toplayıp geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Bakır’a ekipler sahip çıktı. 63 yasındaki adam daha sonra ekipler tarafından alınarak hastaneye götürüldü. Serik Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise yaşlı adama yardım ve kalacak yer için çalışma başlattı. Bakır’n Kahramanmaras’tan 1 hafta önce Serik ilçesine geldiği öğrenildi.
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