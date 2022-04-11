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Parkinson erken tanı ile kolaylıkla tedavi edilebiliyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek, Parkinson hastalığının erken tanı ile kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Meditasyonun dengeyi ve bilişsel fonksiyonları arttırdığına yönelik Avrupa’da birçok çalışma yer almaktadır. Bizler de bu çalışmalara istinaden destekleyici hizmetler veriyoruz" dedi.

ANTALYA 11.04.2022, 10:57
Parkinson erken tanı ile kolaylıkla tedavi edilebiliyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek, Parkinson hastalığının erken tanı ile kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Meditasyonun dengeyi ve bilişsel fonksiyonları arttırdığına yönelik Avrupa’da birçok çalışma yer almaktadır. Bizler de bu çalışmalara istinaden destekleyici hizmetler veriyoruz" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özşimşek, "Parkinson hastalığı, tedavi yöntemleri ve belirtileri nelerdir?" gibi konularda vatandaşlara bilgiler aktardı. Parkinson’un kademeli olarak ilerlediğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek, “Genellikle 55 yaş üzerinde görülen Parkinson, toplumumuzda çok sık görülmekle beraber ilerleyici bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Parkinson hastalığı beyinde ’dopamin’ sentezleyen hücrelerin yüzde 70 hasara uğramasıyla oluşur” diye konuştu.

"Ortalama tanı konulma yaşı 55"

Parkinson hastalığının belirtilerine değinen Özşimşek, ”Hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertleşme, ’para sayar tarzda’ diye hitap ettiğimiz ve istirahat halinde ortaya çıkan titremeler Parkinson hastalığının habercisidir. Hasta duruş ve denge bozukluğuna bağlı düşebilir ve yürümede yavaşlık gözlemlenebilir. Mimiklerde azalma nedeniyle yüzde donuklaşmaya bağlı ’maske yüz’ diye adlandırdığımız durum oluşur. Parkinson’da ortalama tanı konulma yaşı genellikle 55 yaş üzeridir. 55 yaş altında görülen hastalarda genetik yatkınlıkların yanı sıra ekstra araştırma yapmak gerekir. Genç hastalarımızda görülen el titremesinin en sık nedenlerinden biri tiroit bezinin fazla çalışmasıdır. Bu genç hastalarımızda el titremesi dinlenirken değil hareket halinde görülür” dedi.

Tanısı koyulduğunda kolaylıkla tedavi edilebiliyor

Parkinson hastalığında klinik bulgu ve verilere dayalı olarak teşhis konulduğuna dikkati çeken Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek, “Nörolojik muayene sırasında klinik bulgular ve fizik muayeneler hastaya teşhis konulmasına yardım eder. Parkinson hastalığı tanısını kesinleştirmek için görüntüleme veya kan tahlilinin yapılması zorunlu değildir. Bunların yapılmasındaki asıl neden hastanın başka bir klinik tablosunun olup olmadığıdır. Parkinson, şeker ve tansiyon hastalığı gibi tanısını koyduğumuz zaman kolaylıkla tedavi edilebilen hastalıktır. Bu yüzden Parkinson hastalığında erken tanı önemlidir. Erken tanı hastanın hayat kalitesini arttırır” ifadelerini kullandı.

"Meditasyonun dengeyi ve bilişsel fonksiyonları arttırdığına yönelik çalışmalar var"

Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek, ”Hastane bünyesinde Nöroloji Kliniği olarak ülkemizde yapılan bütün Parkinson tedavilerini başarıyla uyguluyoruz. Nöroloji Ünitesi olarak Parkinson hastalarımıza meditasyon çalışması yapıyoruz. Meditasyonun dengeyi ve bilişsel fonksiyonları arttırdığına yönelik Avrupa’da birçok çalışma yer almaktadır. Bizler de bu çalışmalara istinaden destekleyici hizmetler veriyoruz. Ayrıca Parkinson hastalarının fonksiyonel emarlarını çekerek beyin bağlantılarını kontrol ettiğimiz 2 ayrı çalışmamız bulunmaktadır. Çevre iller ve ilçelerden Parkinson tedavisi için hastanemizi tercih eden birçok hastamız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

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