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Parkenin Akrepleri deplasmanda kaybetti
Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını 35-24 kaybetti.
ANTALYA 07.02.2022, 13:48
Antalyaspor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını 35-24 kaybetti.
Maçın ilk devresini 14-15 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu performansını ikinci devre sürdüremedi ve sahadan 35-24 mağlup ayrıldı. Parkenin Akrepleri bu sonuçla beraber bu sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 5. mağlubiyetini aldı.