Park halindeki kamyon alev alev yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde park halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi toptancı hali parkında meydana geldi. Park halindeyken bir anda alev alan kamyonu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.