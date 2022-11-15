Park halindeki araçtan içki yapımında kullanılan maddeler çıktı

Antalya’nın Demre ilçesinde park halindeki araçta içki yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Dün Büyükkum Mahallesi Kumdağı mevkiinde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir aracın durumundan şüphelendi. Araç sahibi M.O.’nun üzerinde ve aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda içerisinde etil alkol bulunan 5 litrelik 5 bidon, 4 alkol kiti 3 anason yağı olarak değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

Şüpheli M.O. hakkında adli işlem yapıldı.