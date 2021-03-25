Panoramik asansörler bakımlarının ardından hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Beach Park’ta yer alan iki panoramik asansörde ağır bakım ve revizyon çalışması yaptı. Öncelikle Atatürk Kültür Parkı içinden Beach Park’a inişi sağlayan 40 metrelik asansör hizmete girdi. Önümüzdeki günlerde ise 15 metrelik asansör de hizmete başlayacak.

Asansörler, Fen İşleri Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel yönetmeliğe uygun yenilenerek güvenli hale getirildi. Beach Park’a, Atatürk Kültür Parkı’ndan inişi sağlayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı 40 metrelik panoramik asansör hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Açık Hava Tiyatrosu yanındaki 15 metrelik asansör de hizmete girecek.

“Ağır bakım ve revizyon çalışması tamamlandı”

Ağır bakım ve revizyon çalışmaları kapsamında 15 ve 40 metrelik seyir mesafeli panoramik asansörlerde, kabin içi revizyon işlemi yapılırken, fren sistemleri değiştirildi. Mevcut motor, ağır kullanıma uygun olmadığı için yeni 16KW gücünde motor takıldı. Kabin ve motor uyumlu yeni halatlar çekildi. Güneşe ve sıcağa maruz kalmasından dolayı arıza veren kumanda panosunu yenilendi. Projede olmayan denge ağırlık zincirleri takıldı.