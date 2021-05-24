Pandemide tarım eğitimleri 6 ayda 260 bin kişiye ulaştı

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 1 Aralık 2020 tarihinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın katılımıyla imzalanan protokolle hayata geçirilen pandemide tarım eğitimleri, rekor sayıda kişiye ulaştı. Protokolün imzalandığı 1 Aralık 2020 tarihinden bugüne toplam 9 ana başlıkta 80 tarımsal eğitim programı düzenlenirken, eğitimlerde 260 bin kişiye ulaşıldı. Eğitime katılan 10 bin kişiye de katılım sertifikası verildi.

Ramazan ayı boyunca devam eden Süt Akademisi ve Ziraat Vakti programlarında 45 bin kişiye ulaşan eğitim programlarına, “Profesörden Öğrenelim” başlığıyla düzenlenen ve 2 ay sürecek eğitimlerle devam ediliyor. Sert çekirdeklilerde budama tekniklerinden seralarda çevre kontrolüne, sera planlamasında iklim ve çevre etkilerinden moringa yetiştiriciliğine çok sayıda başlıkta verilen eğitimlerin tamamı profesör hocaların anlatımıyla izleyici ile buluşacak.

“Antalya tarımsal eğitimde de lider”

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile geçmişte de pek konuyla ilgili işbirliği yaptıklarını belirtirken, ancak 6 ay önce imzaladıkları protokolle pandemi döneminde tarımsal eğitim ve diğer konulardaki işbirliğini daha ileriye taşıdıklarını kaydetti. Pandemi döneminde, özellikle de sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde verilen eğitimlere ilginin çok yoğun olduğunu söyleyen Başkan Çandır, tarımda Türkiye’nin lokomotifi olan Antalya’nın tarımsal eğitimde de ciddi bir ivme kazandığını ifade etti. Başta akademi dünyası olmak üzere tarımsal birikimin paylaşılmasının önemine dikkat çeken Çandır, “Tarımsal üretime katkı sağlayan eğitim programlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sadece çiftçi değil her kesimden ilgi yoğun”

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, peynirden süte, ekmekten meyve yetiştiriciliğine, tıbbi aromatik bitkilerden sığır yetiştiriciliğine ve biyoyakıt bitkilere kadar çok geniş yelpazede online ve interaktif tarım eğitim programları düzenlediklerini belirtti. Karaca, “Amacımız tarımsal üretimin kalitesini artırmak. Tarımla ilgilenen herkesin bu işi bilinçli bir şekilde yapmasını sağlamak. Geldiğimiz nokta ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Antalya Ticaret Borsası ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde tarımsal eğitimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.