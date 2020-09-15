“Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” başladı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘PANDEMİ GÜNLERİNDE TİYATRO BULUŞMALARI’ PROJESİ ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU OYUNCULARININ SAHNELEDİĞİ ‘TAKINTILAR’ ADLI OYUNU İLE BAŞLADI. AÇIK HAVA SAHNESİ’NDE İLK KEZ SEYİRCİ İLE BULUŞAN OYUN TAM NOT ALDI. SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE DEZENFEKSİYON İŞÇİLERİ OYUNU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DAVETLİSİ OLARAK İZLEDİ.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ projesi Antalya Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ‘Takıntılar’ adlı oyunu ile başladı. Açık Hava Sahnesi’nde ilk kez seyirci ile buluşan oyun tam not aldı. Sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçileri oyunu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak izledi.
Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları projesi ile salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan özel tiyatrolar Antalya Açık Hava Sahnesi’nde seyirci ile buluşuyor. Proje kapsamında Antalya Şehir Tiyatroları’nın (AŞT) Takıntılar isimli oyunu sahnelendi. İlk kez seyirci ile buluşan Takıntılar, Antalya izleyicisinden tam not alırken, pandemi nedeniyle oyunlardan uzak kalan tiyatro severler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.
Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu’nun yaptığı “Takıntılar” zaman zaman günlük hayatı olumsuz etkileyen takıntıları yer yer mizahi bir dille seyirciye sundu.
Sağlık çalışanlarına moral desteği
Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterime çok sayıda tiyatro sever katıldı. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak oyunu izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Eylül’e kadar devam edecek “Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları” projesi kapsamında her oyun için 300 koltuğu sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işçilerine hediye etmek üzere satın aldı.
‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ 15 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın ‘Cimri’, 16 Eylül’de Biraderler Yapım’ın ‘Biraderler Cabaret’, 21 Eylül’de Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’, 22 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun ‘Mahzuni Şerif’ ve 23 Eylül’de Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ isimli tiyatro oyunları ile devam edecek.
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:38
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0