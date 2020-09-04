Pandemi günlerinde sağlık çalışanları ve dezenfekte işçilerine tiyatro morali

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın katkılarıyla koronavirüs salgını sürecinde faaliyetlerini erteleyen özel tiyatrolara destek olmak ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ düzenleniyor. Eylül ayı boyunca Antalya Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenecek altı farklı tiyatro oyununda 300’er koltuk, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak sağlık çalışanlarına ve salgının önlenmesinde mücadele veren belediye bünyesindeki dezenfeksiyon emekçilerine hediye edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hem Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak hem de canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (AŞT) katkılarıyla ‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ düzenlenecek. Proje ile salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan özel tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı bu dönemde özel tiyatrolara destek verilmesi, bu süreçte tiyatrodan uzak kalan Antalya halkının moral ve motivasyonun yükseltilmesi hedefleniyor.

Açılış ’Aşk Takıntıları’ ile yapılacak

‘Pandemi Günlerinde Tiyatro Buluşmaları’ kapsamında 14 -23 Eylül tarihleri arasında Antalya Açıkhava Sahnesi’nde altı farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak. 14 Eylül’de AŞT’nin ‘Takıntılar’ isimli oyunla başlayacak etkinlik kapsamında 15 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın ‘Cimri’, 16 Eylül’de Biraderler Yapım’ın ‘Biraderler Cabaret’, 21 Eylül’de Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’, 22 Eylül’de Ankara Birlik Tiyatrosu’nun ‘Mahzuni Şerif’ ve 23 Eylül’de Duru Tiyatrosu’nun ‘İki Bekar’ isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her oyun için 300 koltuğu satın alacak. Pandemi sürecinde toplum sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve dezenfeksiyon işlemlerinde çalışan işçiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak oyunları bu koltuklardan izleyebilecek.