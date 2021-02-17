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Pamuk fabrikası, bilim merkezine dönüştürüldü

Kepez Belediyesi’nin, TÜBİTAK işbirliğiyle ilçeye kazandırdığı Antalya Bilim Merkezi, eğitim ve tanıtım günleri kapsamında liseli ve üniversiteli öğrencilere kapılarını açtı. Başkan Tütüncü, “Yıllarca pamuk dokuyan Dokuma Fabrikası, şimdi Antalya Bilim Merkezi ile bilimsel bilgi dokuyacak” dedi.

ANTALYA 17.02.2021, 13:03
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Pamuk fabrikası, bilim merkezine dönüştürüldü

Kepez Belediyesi’nin, TÜBİTAK işbirliğiyle ilçeye kazandırdığı Antalya Bilim Merkezi, eğitim ve tanıtım günleri kapsamında liseli ve üniversiteli öğrencilere kapılarını açtı. Başkan Tütüncü, “Yıllarca pamuk dokuyan Dokuma Fabrikası, şimdi Antalya Bilim Merkezi ile bilimsel bilgi dokuyacak” dedi.

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin metre kare alana kurduğu Antalya’nın ve Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek bilim yuvası olan Antalya Bilim Merkezi’nde eğitim ve tanıtım günleri başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, liseli ve üniversiteli öğrencilerin Antalya Bilim Merkezi’ndeki heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını inceleyen Başkan Tütüncü, ‘En büyük eserim’ dediği, Antalya Bilim Merkezi’nin kapılarının açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bilim Merkezi’nin Antalya’nın ve Akdeniz Bölgesi’nin ilk ve tek bilim merkezi olduğunu, bu bilim merkezinin sıradan değil, uzunca bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezi, milletimizin gururu olacak gençlerin buluşması noktası olsun” dedi.

Öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyen Tütüncü, “Siz heyecanla çalışmalarınıza devam edin. Ben sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Bütün imkanlarımız sizlerle birlikte olacak. Yeter ki gençler hayaller kurun. Ben Hakan ağabeyiniz olarak hayallerinizi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Çünkü sizin hayalleriniz benim hayallerim. Siz gelişirseniz ülkemiz gelişir, geleceğimiz gelişir. Biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

“Fabrika binasından bilim merkezine”

Bir köhne fabrika binasından böylesi Türkiye’nin en modern bilim merkezini yapmaya bizi sevk edende, bize bu hayali kurduran da aslında bu düşüncemiz diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Ben gençleri çok seviyorum, ülkemiz geleceğini gençlerde görüyorum. Ülkenin geleceğini bilimde görüyorum. Sanatta görüyorum. Burası Dokuma Fabrikası’ydı. Yıllarca pamuk dokudu. Pamuğu ipliğe dönüştürdü. Şimdi bilimsel bilgi dokuyacak. Bilimsel bilgiyi aydınlık bir geleceğe çevirecek. Ülkemiz açısından, gençlerimiz açısından. Siz yürüyün hiç arkanıza bakmayın. Çünkü ben her zaman sizin yanı başınızda olacağım” şeklinde konuştu.

“Tütüncü, meclis toplantısında bildirmişti”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’nde kapsamlı bir gözlem evi oluşturulduğunu bildirerek, Türkiye’nin en nitelikli gözlem evinin de Antalya’da bulunduğunu da hatırlattı.

Başkan Tütüncü, Bilim Merkezi’nin kapılarının demo çalışmaları için açılacağı müjdesini Şubat ayı meclis toplantısında vermiş ve bu heyecanını meclis üyeleriyle paylaşmıştı.

Tütüncü, meclis üyelerine yaptığı açıklamada; “2020’de birçok iş yapıldı, birçok şey yapıldı ancak bunların içerisinde en çok dikkat çekeni de, beni de çok heyecanlandıran en önemli iş Bilim Merkezi Projesi oldu. Bilim Merkezimizde önümüzdeki hafta itibariyle demo çalışmaları başlıyor. Allah nasip ederse bu 6 yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi 2021’in Zafer Bayramı’nda Kepez Belediyesi’nin adeta bir zafer abidesi gibi inşallah büyük coşkulu güzel bir törenle açarak, şehrimizin istifadesine sunacağız. Burası Türkiye’nin 7. Bilim Merkezi. Türkiye’nin de en büyük bilim merkezi.12 bin 500 metrekare kapalı alanı, yaklaşık 8 bin metrekarede açık alanı mevcut. Gençlerimiz, burada bilimin temellerinden havacılık ve uzaya kadar uçak simülasyonlarına kadar birçok ortamı paylaşabilme, birçok ortamda bilimle buluşabilme imkânına sahip olacak. Bu çalışmanın da TÜBİTAK işbirliğiyle ilerlediğini ve 6 yıldır bu projelerin belli bir noktaya kadar getirildiğini ifade edersem heyecanımızın ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
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