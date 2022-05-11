Özel eğitim öğrencisinden sergi

Antalya’nın Akseki ilçesinde engelliler haftası çerçevesinde Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim 12. sınıf öğrencisi Emine Ceren Çetintaş ve Özel Eğitim Öğretmeni Hatice Konuk tarafından hazırlanan İş becerileri dersi sergisi açıldı. Sergiye okul müdürü Muhammed Çoban, öğrenci velisi ve öğretmenler katıldı. Sergi sonrası ise özel öğrenci Emine Ceren Çetintaş’ın velisine çiçek takdim edildi.

Özel eğitim öğretmeni Hatice Konuk, huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolunun, özel gereksinimli insanların, toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.