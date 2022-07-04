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Özel çocuklardan jandarma köpek timine ziyaret

Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinden 6 çocuk, anneleri ile birlikte ziyaret ettikleri Jandarma Köpek Timinde köpeklerin gösterisini izledi.

ANTALYA 04.07.2022, 17:25
Özel çocuklardan jandarma köpek timine ziyaret

Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinden 6 çocuk, anneleri ile birlikte ziyaret ettikleri Jandarma Köpek Timinde köpeklerin gösterisini izledi.

Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim alan 6 otizmli çocuk anneleri ile birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığının Konyaaltı Çakırlar’da bulunan Köpek Timi Unsurlarını ziyaret etti. Otizmli bireylerin rehabilitasyon süreçlerinin bir parçası olan ve sosyokültürel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla köpekleri ziyarete gelen çocuklar, köpek unsurlarında bulunan Ocak ve Yengi adlı köpeklerin gösterisini izledi.

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