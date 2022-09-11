Özel çocuklar yeni oyun “kalpten kalbe yunus emre” ile sahne aldı

Alanya Belediye Tiyatrosu “Özel Çocuklarla Kalpten Kalbe Yunus Emre” oyunu ile yeni sezona ‘Merhaba’ dedi.

2022-2023 Tiyatro sezonunun ilk çocuk oyunu olan “Özel Çocuklarla Kalpten Kalbe Yunus Emre” Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi oyuncuları tarafından Alanya Kültür Merkezi’nde kapalı gişe sergilendi. Büyük ilgi gören oyun, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Nilbanu Engindeniz’in yazıp yönettiği oyunda özel çocuklarımız sahne aldı. Yunus Emre’nin öğretilerini ve yaşamını anlatan gençlik oyununu izleyenler arasında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş da yer aldı. Oyun sonunda konuşma yapan Abdullah Akbaş, “Bizi tarihi köklerimize götüren, Hoca Ahmed Yesevi’den feyz alan Yunus Emre’nin asırlar öncesinden bu günlere mesaj veren bu oyununda bulunmaktan dolayı Alanya Belediyesi olarak bahtiyarız. Oyunda Emeği geçen herkese, özel oyuncularımıza ve değerli ailelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.