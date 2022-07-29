Özel çocuklar oyun parkında doyasıya eğlendi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, oyun parkında doyasıya eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Adalya Vakfı’yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, aileleriyle bir oyun parkında doyasıya eğlendi. Özel çocuklar, rengârenk top havuzunda oyunlar oynayarak, atlıkarıncaya binip kaydıraktan kaydı.

Down sendromlu ve otizmli kızıyla oyun parkına gelen Nergiz Uysal, bu gibi etkinliklerin çocukları için çok faydalı olduğunu söyledi. Özel çocuk annesi Feray Sarı ise bu tip etkinliklere her daim ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sarı, “Evde çocuklarımız sıkılıyor. Hele ki yaz tatilinde. Kışın okula gittikleri için biraz iyiyiz ama yaz tatilinde böyle etkinliklere hem çocuklarımız hem kendimiz için ihtiyacımız var” diye konuştu.