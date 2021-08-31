Özel çocuklar için evcil hayvan terapi programı

Muratpaşa Belediyesi’nin Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi’nde, evcil hayvan terapi programı başladı. Yaklaşık 5 yıldır Antalya’da yaşayan ve rehber köpek eğitmenliği yapan Beate Göktekin, köpeği ile katıldığı programla özel çocuklara özgüven kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi’nde, yeni dönem, farklı uygulamalarla devam ediyor. Hafta içi her gün el sanatlarından halk oyunlarına, ritimden dramaya farklı engel gruplarına yönelik hazırlanan özel programlar uygulayan merkezde şimdi de rehber köpek terapisi başladı.

Türkiye’de servis ve terapi köpeklerinin kullanımının son derece sınırlı olduğunu dile getiren Göktekin, “Bu nedenle bir yerden başlamaya karar verdik” dedi. Köpeklerin özel çocuklara arkadaşlık ederek onların hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Göktekin, “Denge problemi yaşayan çocuklar, hayvanlar sayesinde engelleri aşıyor. Özgüven kazanıyor. Arkadaş canlısı bir hayvanla etkileşim kurmak birçok fiziksel ve zihinsel sorunlara yardımcı oluyor” dedi.

Göktekin’in köpeği ile gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek ve Yaşam Merkezi’nde uyguladığı terapi programı yaklaşık 1 saat sürdü. Bu süre içinde özel çocuklar, köpeği ödül mamalarıyla besleyip oyunlar oynadı.