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Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Elodi Cafe Çocuk Kulübü’nde doyasıya eğlendi.

ANTALYA 04.08.2022, 12:44
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Elodi Cafe Çocuk Kulübü’nde doyasıya eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, çeyrek asırlık geçmişe sahip Adalya Vakfı’yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Çocukların sosyal, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı

Çocuk kulübünün sahibi Özcan Varlı, “Bir çocuk kulübü olduğumuz için bu tip etkinlere sürekli ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz” dedi. Çocuk kulübünde yer alan oyun guruplarının çocukların sosyal, sanatsal ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi amacı taşıdığını belirten Varlı, “ Çocuk Kulübümüzde yeni yılı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evlerinden çocuklarla birlikte karşılamıştık. Bu kez de Engelsiz Kafe’den çocuklarımızla birlikteyiz. Biz mutluyuz, sanırım onlar da mutlu” diye konuştu.

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