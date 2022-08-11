Özel Büyükşehir Eğitim Okulu’nun enerji etüdü hazırlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kamu binalarının enerji verimliliği yatırımlarının enerji performans sözleşmesi ile artırılmasını amaçlayan projeye dahil edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde kamu binalarında enerji verimliliği yatırımlarının enerji performans sözleşmeleri ile artırılmasını amaçlayan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen “CS-02A Türkiye’de Kamu Sektörü için Enerji Verimliliği Danışmanlığı Piyasasının Güçlendirilmesi, Enerji Verimliliği Finansmanı ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi”ne dahil edildi.

“Enerji verimliliğini önemsiyoruz”

Projeyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Büyükşehir Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi binasının ücretsiz enerji etüdünün yapılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca uygun görüldü. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz başkanlığında, firma yetkilileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak enerji verimliliği projelerine son derece önem verdiklerini söyledi.

Çalışmanın detayları ele alındı

Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz, “Büyükşehir Belediyesi olarak Güneş Enerji Santrali (GES) projelerini önemsiyoruz. Bu çerçevede Muhittin Böcek başkanımız Türkiye’de ilk kez kamu binasına GES kurdu. İlerleyen süreçlerde diğer kurumlarımızda da GES projelerine hayata geçireceğiz. Temiz enerji, enerji verimliliği ve karbon salınımı gibi konularda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak son derece titiz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemize ait bir binamızın enerji etüdü projesine dâhil edilmesinden son derece mutluyuz. Bu konuda her türlü işbirliğine hazırız” dedi. Daha sonra ise projenin detayları ve nasıl bir çalışma yapılacağı konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ölçüm ve raporlama yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Özel Büyükşehir Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek çalışmayla birlikte, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm değerlendirme ve raporlama yapılarak binanın enerji tüketimine yönelik yapılması gereken çalışmalar ele alınacak. Yapılacak olan raporlama doğrultusunda binanın enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu ve ihtiyaç duyulan değişimlerin maliyeti ve geri ödeme süreleri rapor halinde hazırlanacak. Yapılacak çalışmalar ile enerji tasarrufu sağlanarak, kamu giderlerinin düşürülmesi ve sera gazı salımının azaltımı sağlanacak.