Özel bireylerden ‘En Özel Festival’

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali’nde (ENFEST) özel bireylerin gösterileri büyük beğeni topladı. Özel bireyler ‘En Özel Festivalde’ gönüllerince eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali düzenlendi. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cam Piramit Yanı Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen festivalin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler katıldı.

“Engelli bireyler hayatın içinde olmalı”

Engelli bireylerin hayatın içinde olması gerektiğine değinen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış, insani ve vicdanı olamaz. İnsan için olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir politika, hiçbir strateji dünyada refah ve huzur getiremez. Engelli vatandaşlarımızın iyi bir eğitim almaları, istihdam imkanlarına ulaşmaları, hayatlarının kolaylaştırılması, tedavileri, rehabilitasyon süreçleri, barınmaları gibi tüm ihtiyaçlarını devletimizin en önemli görevlerindendir. Tüm kamu kuruluşları bunu bir görev addetmektedir. Bu doğrultunu engelli bireylerin hayatın doğrudan içinde olması adına bir seferberlik ilan edilmiştir” diye konuştu.

“Yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışıyoruz”

Festivalin açılışında konuşan Genel Sekreter Cansel Tuncer, sosyal hayatta empati duygusunun geliştirilmesi ve engelliler alanında farkındalık oluşturulması amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi. Asıl engelin hayatın her alanına erişebilir olarak düzenlenmemesi, ‘Sen bunu yapamazsın’ şeklinde ön yargılardır diyen Cansel Tuncer, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizdeki engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve sorunlarına daha kolay ve daha hızlı çözüm bulabilmeleri adına üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirme çabası içindeyiz. Yaptığımız faaliyetleri bireysel farklılıkları dikkate alarak, toplumda yaşayan her bireyi hayatın her alanına özgür bir şekilde katılmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Özel bireylerden gösteri”

Açılış konuşmalarının ardından özel eğitim okullu öğrencileri hazırladıkları sanatsal ve sportif etkinlikleri sergiledi. Özel öğrencilerin dans ve müzik gösterileri, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Özel bireyler, müziğin ritmi ile bol bol dans ederek, eğlendi. Daha sonra ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Genel Sekreteri Cansel Tuncer, özel eğitim kurumlarının hazırladığı sergi alanını gezdi. Etkinlik çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bando ve dans gösterileri ile şenliğe renk kattı.