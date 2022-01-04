Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nde çocuklarla atölye çalışmaları

Anadolu Oyuncak Müzesi’nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi, çocukları renkli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor.

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta 2017 yılında açılan Anadolu Oyuncak Müzesi’ni çocuklar çok sevdi. Binlerce oyuncak barındıran ve açıldığı ilk hafta 32 bin ziyaretçiyle rekor kıran müze, çocuklara yönelik eğitici çalışmalarla da ilgi odağı oldu. Anadolu Oyuncak Müzesi’nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi ahşap, boyama, seramik, mutfak, cam boyama, fen bilimleri, duyusal oyun, ebru, resmi günler temalı atölye çalışmalarıyla da çocuklara kapılarını aralıyor. Atölye çalışmaları ile çocuklar birçok alanda beceri ve deneyim kazanıyorlar. Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nde eğlenirken öğrenen çocuklar, yaşıtlarıyla zaman geçirme imkanı buluyor. Her yaş grubuna hitap eden atölye, çocukların gelişim alanlarını destekleyerek, sanatı oyunla birleştirerek her gün farklı çalışmalara kapı açıyor.