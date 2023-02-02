Oyuncak Müzesi ara tatilde çocukların gözdesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde çocukların gözdesi oldu. 2022 yılında 70 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yaklaşık 3 bin antika oyuncağın sergilendiği müze, oyuncak çeşitliliği ile hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekiyor. Kaleiçi Yat Limanı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nde çocuklar, Külkedisi ve Balkabağı Arabası, Daltonlar, Red Kit, Micky Mouse, Şirinler gibi birçok çizgi film kahramanının heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirirken, geçmişten günümüze gelen birçok oyuncağı da yakından inceleme fırsatı buluyor.

Atölye çalışmaları yapılıyor

Yarıyıl tatilinde Oyuncak Müzesi’nde her gün 9-12 yaş çocuklara yönelik, profesyonel eğitmenler eşliğinde atölyeler düzenleniyor. Drama, felsefe, masal, ritim ve geri dönüşüm atölyeleri ile çocuklara eğitici ve eğlenceli zaman geçirme olanağı sunuluyor. Yarıyıl tatilinde her gün 14.00-16.00 saatleri arasında, ücretsiz gerçekleştirilen atölyelere katılmak isteyenler telefonla arayarak rezervasyon yaptırabiliyor.

2022 yılında 70 bin ziyaretçi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi 2022 yılında 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Çeşitli şehirlerden gelen vatandaşların da ilgi odağı olan müze, yabancı ziyaretçilerin de uğrak gezi noktalarından biri haline geldi.