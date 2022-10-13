Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Bozkurt, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının düzenlediği etkinlikte Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, öğrencilerle bir araya geldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Akdeniz Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının düzenlediği etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen ve öğretim üyeleri katıldı. Öğrencilere kendi yaşamından örnekler veren Bozkurt, 35 yaşında otomotiv sektöründe Türkiye’nin en genç genel müdürü olduğunu belirterek, “Sizler de hayatınızda gerekli azmi ve cesareti gösterebildiğiniz sürece çok büyük başarılara imza atabilirsiniz” diye konuştu.

"Saygı, başarıyı getirir"

Üniversite yıllarının öğrencilerin gelecekleri açısından çok önemli bir dönem olduğuna değinen Bozkurt, “Kimse vaktimiz yok demesin lütfen. Bizler de sizin içinde bulunduğunuz ortamlardan geçtik. İnanın üniversite sonrasında birtakım şeyler için zamanınızın çok daha az olduğunu göreceksiniz. Onun için bu dönemde İngilizcenizi mutlaka geliştirin ve çok kitap okuyun. ’Kitap okumak önemli değil’ demeyin. İnsan kelimelerle düşünür ve konuşur. Kritik ve analitik zekanızı geliştirmek için okumaya çok önem verin” ifadelerini kullandı.

’TUFAN V’ ile test sürüşü

Marka olarak insana saygıya çok önem verdiklerini belirten Bozkurt, “İnsana saygı, kendine saygıdan başlar. Kendine saygı duyan bireyler kendilerini iyi yetiştirirler ve yaptıkları işi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterirler” şeklinde konuştu.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen söyleşi sonunda Bozkurt, TEKNOFEST 2022’de finale kalan mühendislik fakültesi öğrencilerinin ve Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’nun kurduğu Tufan Elektromobil Takımı’nın ’TUFAN V2’ isimli elektrikli otomobili inceledi. Araçla kısa bir test sürüşü gerçekleştiren Bozkurt, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Bozkurt’u etkinlik öncesi makamında ağırlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, alanında öncü isimlerin deneyimlerini paylaşmasının öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu belirtti.