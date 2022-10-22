Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşaktan Bayındır Sokak istikametine geçmek isteyen Savaş S.’nin kullandığı 07 NVE 84 plakalı otomobille, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine giden Ertuğ Y. idaresindeki 07 AZL 459 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulup asfalt zemine düşen Ertuğ Y. ve motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.