Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, 08.45 sıralarında Nüfus Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Gülsüm K. idaresindeki 33 ABL 961 plakalı otomobil, Pazarcı Mahallesi’nden Yeni mahalle istikametine seyir halinde olan Mihriban K.Y. idaresindeki 07 HJA 68 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Gülsüm K. ile diğer araç sürücüsü Mihriban K.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlardan çıkan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.