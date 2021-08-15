Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kumluca Antalya Karayolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 07 FJH 19 plakalı motosikletiyle ilerleyen Hüseyin Avcı (31), Beşikci kavşağı yakınlarında iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen Avcı, plakası alınamayan İ.E.A, (31) idaresindeki otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Avcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Avcı’nın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.