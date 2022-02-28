Otobüslerde yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Antalya’da 15-27 Şubat tarihleri arasında halk otobüslerinde 2 şahsın toplamda bin 160 TL’sini çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15-27 Şubat tarihlerinde halk otobüsü içerisinde meydana gelen hırsızlıklarda, K.A. isimli şahsın cebinde bulunan 655TL’ sinin ve H.Y. isimli şahsın cebinde bulunan 505TL’sinin çalındığı olaylarla ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, otobüs içerisinde ve duraklarda bulunan Güvenlik Kamera Görüntüleri, KGYS görüntüleri incelenerek geniş çaplı inceleme yapıldı.Çalışmalar sonucu şüpheli şahsın O.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Tespitin üzerine ekipler, şüpheli O.Y.’yi 27 Şubat Pazar günü yakaladı. Gözaltında bulunan şüpheli O.Y. isimli şahıs, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.