Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Antalya’da gece sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi, evsiz şahısların, otobüs duraklarında geceyi geçirmelerine sebep oluyor.

Antalya’nın yüksek kesimlerine yağan kar, şehir merkezinde hissedilen sıcaklığın zaman zaman 1 dereceye düşmesine sebep oldu. Yaşanan soğuk havadan ise en fazla etkilenenler dışarıda yaşayan evsizler oldu. Bir çok kişi, cadde ve sokak üzerinde bulunan duraklara gelerek, durak içerisinde soğuktan korunmaya çalıştı. Bazı duraklara ise birden fazla kişi sığındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seferlerin sona ermesinin ardından evsizler, yanlarında taşıdıkları battaniyelerle durak içerisinde uyudu.