banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Hava bir anda ısınacak! Yazlıkları çıkarın...
Hava bir anda ısınacak! Yazlıkları çıkarın...

Otizmli bireylere köpekli terapi

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, otizmli bireylerin hem köpek korkusunu yenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için eğitimli köpekler ile gösteri düzenledi.

ANTALYA 22.04.2022, 10:41
Otizmli bireylere köpekli terapi

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, otizmli bireylerin hem köpek korkusunu yenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi için eğitimli köpekler ile gösteri düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, otizmli gençlere yönelik renkli ve verimli bir etkinliğe imza attı. Akdamlar Mahallesi’nde bulunan ve daha önce Konyaaltı Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılan ‘Bizim Otizm Köyü’nde eğitim alan gençler için köpekli eğitim verildi. Konyaaltı Belediyesi bünyesinde arama-kurtarma ve gösterilerde sık sık yer alan Zeyna ve Lucy isimli köpekler, bu kez otizmli bireyler için sahaya çıktı. Uzman eğitmenlerin yönlendirdiği köpeklerin gösterisini büyük bir keyifle seyreden otizmli gençlerin sevinci renkli görüntülere sahne oldu. Köpek korkusu bulunan bazı gençler, öğretmenleri ve köpek eğitmenlerinin de yardımı ile hayatlarında ilk kez bir köpeğe dokunma ve sevme heyecanını yaşadı.

“İş birliğimiz devam edecek”

İşi gereği sık sık sivil savunma, arama-kurtarma ve benzeri eğitimlere katıldığını söyleyen Konyaaltı Belediyesi sivil Savunma Servisi personeli Sinan Toprak, otizmli bireylerin terapisine yardımcı olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Köpek korkusu olan gençlerin bu fobilerini yendiklerine inandığını söyleyen Toprak, bölgelerinde bulunan otizm okulunda rehabilitasyon gereği bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öğrencilere güzel bir terapi sağladıklarını söyleyen Toprak, “Bununla ilgili öğretmenlerimizin geri dönüşleri de olumlu ve sağlıklı oldu. Bu etkinliğin kahramanları elbette köpeklerimizdir. Zeyna ve Lucy ile halkımıza daha iyi hizmet vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Köpek korkusunu yendiler”

Otizmli çocuklar için hayvanlarla terapinin çok önemli olduğunu belirten Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Bal, köpek korkusu olan öğrencilerin, Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik ile yendiğine inandığını söyledi. Etkinlik için belediyeye teşekkür eden Bal, “Çocuklarımızın bu etkinlikte köpek korkusunu yendiğine inanıyorum. Çünkü köpeklere dokunarak sevmeye çalıştılar. Bu yüzden, etkinliği gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi ve eğitmenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. Öğrencilerinin, tanımadıkları bir köpeğe ilk kez dokunduğuna dikkat çeken öğretmen Ülkay Atalay ise gösteri yapan Zeyna isimli köpeğin çocuklara çok güzel tepkiler verdiğini söyledi.

“Onlar için ne yapsak az”

Otizmli bireylerin yaşamlarına dokunabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdamlar Mahallesi’nde kurulan Bizim Otizm Köyü’nün yapım aşamasında da ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti. Otizmli bireyleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade eden Esen, “Otizmli çocuklar bizim canımız. Onlar için ne yapsak az. Onların gözlerindeki sevinci görünce bizler de en az onlar kadar mutlu oluyoruz. HayatPark içerisinde yapımına devam ettiğimiz otizm merkezimizde kendileri ve aileleri için çok daha güzel şeyler yaparak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak 04:34
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
14°
açık