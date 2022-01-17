Otizmli bireyler, Akdeniz Üniversitesi’nde hem öğrenecek hem üretecek

Akdeniz Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Akdeniz Otizm Spor Kulubü Derneği arasında imzalanan protokol ile otizmli bireylere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Akdeniz Otizm Spor Kulubü Derneği Arasında İş Birliği Protokolü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Rektör Yardımcısı Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanı Demet Çileli’nin katıldığı toplantıda imzalandı.

“Hem eğitim hem terapi olacak”

Protokol hakkında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Otizmli bireylerimiz ile ilgili yapılan bu proje çok kıymetli bir proje. Otizmli bireylerimize dokunmak ve onlar için uygulayıcı eğitimler sunmak çok önemli. Akdeniz Üniversitesi olarak bu projede yer almamızı bu nedenle çok önemsiyorum. Ziraat Fakültemiz’de öğrencilerimiz belirli bir alanda ürünleri ekme, gübreleme, sulama ve sonunda hasat etmeyi tecrübe edecekler. Onlar için farklı bir eğitim ve tecrübe olacak. Hem bir bitkinin yetişmesine katkıları olacak, hem de bu onlar için bir terapi olacak. Otizmli bireylerimiz için ilerleyen süreçte bu tarz projelerimizi daha geliştirerek daha çok çocuğumuzun bu gibi aktivitelerden yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Hedef daha fazla otizmli bireye ulaşmak”

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, il müdürlüğü olarak haftanın bir gününü otizmli bireylere ayırdıklarını ve Otizmli Çiftçiler Üretiyor gibi projelerle daha fazla otizmli bireye ulaşmak istediklerini belirterek bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını bu tarz etkinliklere destek olmak için davet ettiklerini söyledi

“Yaşam becerilerini artıracak”

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda imzalanan protokol ile Üniversite, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, AKOSDER iş birliği ve koordinasyonunda “Otizmli Çiftçiler Üretiyor Projesi” ile Otizmli bireylerin eğitim vizyonu ve niteliğinin geliştirilmesi, yaşam becerilerinin arttırılması, mesleki formasyonlarının geliştirilmesi, doğa bilincinin arttırılması, kamu-sektör-sivil toplum kuruluşu işbirliğinin güçlendirilmesi, sosyal, psikolojik ve fiziksel anlamda otizmli bireylerin sağlığının desteklenmesi, eğitimin her alanında akademik destekli çalışmaların planlı programlı olarak yürütülmesi sağlanacak.

“Üniversiteli gençler de destek verecek”

Protokolde Ziraat Fakültesi bünyesinde tarımsal faaliyet ve etkinliklerin uygulanabilmesi için gerekli araç-gereç, materyal, personel ve alanı sağlayacak. AKOSDER ihtiyaç duyulan katılımcı öğrencinin ve öğrencilerinin ulaşımının sağlayacak. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi de proje sürecinde gönüllü çalışan öğrencilerin katılımını sağlayacak. Protokol imzalarının ardından Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek Başkanı Demet Çileli, Rektör Özkan’a ve İl Müdürü Gürhan’a plaket takdim etti.