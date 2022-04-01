Otizme farkındalık balonları büyükşehirden havalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerinde gökyüzüne yüzlerce mavi balon uçuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri nedeniyle Yavuz Özcan Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kortej düzenlendi. Otizmli bireyler ve aileleri ellerinde mavi balonlar ve otizme dikkat çeken pankartlarla birlikte yürüyüşe katıldı.

“Otizmli olmak farklı olmaktır”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin İltar ile otizmli bireyler ve ailelerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı. Törende konuşan otizmli birey Mert Kızıldere, “Bugün bizim günümüz. Otizmli olmak farklı olmaktır. Bizi değiştirmeye çalışmayın. İyi ki varız, iyi ki varsınız” dedi.

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Yüzlerce balon”

Törenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde de gökyüzüne mavi balon bırakıldı. Törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, daire başkanları ve personel katıldı. Yüzlerce mavi balon gökyüzüne yükseldi.