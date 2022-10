Oteller kaliteli elemanların yetişmesini bekliyor

Vali Ersin Yazıcı, AHENK Projesi çerçevesinde 50’nci ziyaretini Tez Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Otellerin iyi yetişmiş eleman aradığını vurgulayan Vali Yazıcı; “Bu okuldan mezun olan gençlerimiz Antalya’nın dünya standartlarındaki otellerinde alanıyla ilgili işlere başlayacak” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, AHENK (Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi çerçevesinde okul ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. 50’nci ziyaretini Tez Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştiren Vali Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Vali Yazıcı’ya Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan eşlik etti.

Vali Yazıcı, ziyaret çerçevesinde öğrencilerle birlikte kitap okuyup sonrasında ise hayaller, yalan, dostluk ve kitap üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Vali Yazıcı öğrencilere gelecekte yapacakları mesleklerin turizm için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Okul ziyaretine ilk olarak Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nün fırın ve mutfak atölyesini inceleyerek başlayan Vali Yazıcı, atölyeyi gezerek öğretmen ve öğrencilerden atölye hakkında bilgi aldı. Okulda çocuklara yeni ufuklar açacak ve mesleki becerilerini geliştirecek güzel ve başarılı bir atölyenin yapıldığını ifade etti.

“Mesleğinize bir sıfır önde başlayacaksınız”

Tez Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Antalya’nın dünya standartlarındaki otelleri için kaliteli ve donanımlı ana eleman yetiştirdiğine vurgu yapan Vali Yazıcı; “Bu meslek lisesinde okuyan her bir birey turizmin başkenti olan Antalya’da en iyi otellerde hizmet verecek. Burada aldığınız kaliteli eğitim ve yaptığınız uygulamalı eğitim ile mesleğinize bir sıfır önde başlayacaksınız. Ben şehrimizin yalnızca doğal güzellikleri ile değil damak çatlatan lezzetleriyle de tercih sebebi olmasını istiyorum. Bugün mutfak atölyenizi gezdim aldığınız eğitim ve çıkardığınız ürünleri inceledim. Hepinizle gurur duydum. İnanıyorum ki bu okuldan mezun gençlerimiz ileride adını dünyaya duyuran başarılı şefler çıkartacak. Kim bilir belki Antalya’nın ilk Michelin Yıldızlı restoranını siz açarsınız. Hedefiniz hep yüksek olsun” dedi.

“Antalya’da turizm sezonu bitmiyor”

Vali Ersin Yazıcı, turizm şehri olan Antalya’da en geçerli mesleklerin başında mutfak hizmetleri, otel işletmeciliği, muhasebe ve yiyecek içecek hizmetleri gibi bölümlerin geldiğine değinerek; “Bu ve sayamadığım diğer bölümlerden mezun olan gençlerimiz özellikle de ikinci bir dil konuşabildiği taktirde asla dışarıda kalmıyor. Antalya’da turizmi 12 aya yaymaya başladık. Öyle bir coğrafya da yaşıyoruz ki spor, kongre, sağlık turizmi gibi çeşitli nedenlerle neredeyse sezonumuz kapanmıyor. Dolayısıyla çok iyi bir tercih yaptınız. Kültür ve Turizm Bakanımız da her zaman turizm çalışanlarının yanında ve onları korumaya yönelik resmi adımlar atıyor. Sizden tek ricam var lütfen kendinizi her bakımdan çok iyi yetiştirin. Çünkü şehrimize gelen turist sizlerin sayesinde ülkemizi tanıyor ve yine sizden aldığı izlenimle bizlerden etrafına bahsediyor. Sizlere olan inancım ve güvenim tam. Her biriniz sağlıcakla kalın.” şeklinde konuştu.

“Tek nasihatim kitap okumanız”

Gittiği her okulda yaptığı bir anketten öğrencilere bahseden Vali Yazıcı; “Yaklaşık olarak 8 yıldır 360’a yakın okulda bu anketi gerçekleştirdim. Anketim çok basit. Sizi en çok ne rahatsız ediyor? Sonuç yüksek bir oranla yalan çıkıyor. Birine yalan söylersek karşımızdakine de bu hakkı vermiş oluruz. Tercih size kalmış ama ben Ersin Yazıcı olarak yalan söyleme hakkını kimseye vermeyeceğim.” ifadelerini kullandı. Dost kavramıyla ilgili öğrencilere sorular soran Vali Yazıcı; “İnsanın yaşamı boyunca birkaç tane dostu olur. Benim de çok sevdiğim bir dostum var. Hemen hemen her gün buluşuyoruz. Benim en yakın dostum kitap. Sizlerin de dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Bu da benim sizlere nasihatim olsun” dedi.

“Önceliğimiz değerler eğitimi”

Öğrencilerle sohbetin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Yazıcı öğrencilerin kalbine ilk önce insan sevgisinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin eğitimi noktasında değerler eğitiminin olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Vali Yazıcı: “Bizler veliler olarak hepimiz çocuklarımızın doktor, mühendis yani kariyer meslek sahibi olmasını istiyoruz ama aynı anne baba belli bir yaştan sonra çocuğunun adam olmasını, iyi bir insan olmasını istiyor. Bu yüzden bizler de eğitimin yanında öncelikli olarak gençlerimizi değerler eğitimiyle iyi birer insan olarak yetiştireceğiz. Gençlerimizin kalbine insana sevgiyi ve saygıyı yerleştirmeliyiz” şeklinde konuştu