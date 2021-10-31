Otel sahibinin kum torbalı, muşambalı sel önlemi, işyeri sahiplerini çileden çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Evrenseki turizm bölgesinde bir otel sahibinin sele karşı aldığı önlem şaşırttı. Muşamba ve kum çuvallarıyla yapılan barikat, otel bünyesinde işyerlerinde kiracı durumunda olan esnafı kızdırdı.

Otele ait dükkanda optikçilik yapan Hasan Hüseyin Talas, otel sahibinin abartılı önlemi yüzünden işyerlerine turistlerin giremediğini, aynı zamanda çirkin bir görüntü oluştuğunu dile getirdi. Otel sahibinin tsunami olacak diyerek önlem aldığını belirten Talas, kiracıların korona nedeniyle düzenli ödeme yapamadığını, otel sahibinin asıl amacının kiracı olan esnafı zor durumda bırakmak olduğunu ileri sürdü.