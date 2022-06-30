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Otel çalışanlarına KADES tanıtıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan 37 kadına KADES ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunla ilgili bilgilendirme yapıldı.

ANTALYA 30.06.2022, 10:11
Otel çalışanlarına KADES tanıtıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan 37 kadına KADES ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Merkez Karakolu Bölgesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince KADES tanıtımı ve 6284 sayılı kanununun tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. 29 Haziran’da Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan 37 kadına KADES tanıtımı ve 6284 sayılı kanununun tanıtımı yapıldı, KADES uygulaması indirildi.

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