Otel çalışanlarına, depremzedeler için doğru iletişim eğitimi

Antalya’da afetzedeleri misafir eden otellerin çalışanlarına, afet sonrası doğru iletişim için psikososyal eğitimler verilmeye başlandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde, Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Terapizone iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ‘Afetzedeler ile doğru iletişim nasıl olmalı? - Psikososyal Destek, Ruhsal İlkyardım Eğitimleri’ hazırlandı. Deprem bölgesinden gelen vatandaşları misafir eden otellerin personellerine verilecek eğitimlerde, afetzedelerin ruhsal yaralanmalarına psikososyal katkı sağlanması ve iletişimin en doğru şekliyle yapılabilmesi amaçlandı. Uzman psikologlar tarafından yüz yüze verilen eğitimler için Kemer, Kundu, Manavgat bölgeleri ile şehir merkezindeki otellerde görev yapacak ekipler oluşturuldu. 13 Şubat’ta start verilen projenin ilk iki gününde, 14 otelde eğitim verildi. Otel sayısının fazlalığı, zamanın kısıtlı olması nedeniyle eğitimlerin bazı otellerde uzaktan-online yapılacağı, bunun için de bir eğitim videosu hazırlandığı ve önümüzdeki hafta itibariyle talep eden tüm oteller ile paylaşılacağı belirtildi.

"ATSO’dan ruhsal destek"

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen eğitime, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz ile birlikte katılan ATSO Başkanı Ali Bahar, misafir edilen vatandaşlar içinde enkaz altında kalanların, sevdiklerini kaybedenlerin, evlerini yitirenlerin olduğunu ve bu kişilerin bir nebze de olsa kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak istediklerini dile getirdi. Deprem bölgesine bu güne kadar 42 tır yardım malzemesini ivedilikle ilettiklerini kaydeden Başkan Bahar, “Fiziksel ihtiyaçları karşılama noktasında günlerdir insanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Bölgemizdeki iş insanları ve sanayicilerimizle günlerdir çalışıyor, ihtiyaç listelerini tamamlayarak Bölgeye ulaştırıyoruz. Fakat fiziksel ihtiyaçların yanı sıra, vatandaşlarımızın manevi olarak da yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Psikososyal destek sağlamak amacıyla ilgili kurumlarımızla çok hayırlı bir iş birliği içerisindeyiz. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın konakladığı yaklaşık 200 otelde çalışan personelimizin, afetzede vatandaşlarımızla doğru bir iletişim kurabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Depremin yıkıcı sonuçlarının psikolojik yaralanmalara ve travmalara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Başkan Bahar, “Depremi engellemek elimizde değil ancak depremin etkilerini minimuma indirmek elimizde, bununla nasıl başa çıkacağımızı konuşmalıyız. Otel personellerimizin bir psikolog yardımcısı gibi çalışmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

"Hassasiyetle yaklaşıyoruz"

ATSO koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına otel yöneticilerinin büyük bir destek verdiğini aktaran ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve duayen turizmci Yusuf Hacısüleyman, “Turizm sektörü olarak afetzedelerin deprem sonrasında otellerimizde misafir edildiği süreçte personellerimizin de bu duruma hassasiyetle yaklaşması bizim için çok önemli” diye konuştu.

"Afetin ilk bir aylık akut dönemindeyiz"

Afet bölgesinden gelen vatandaşların otellere yerleştirilmesi sonrasındaki bir aylık akut dönemin sağlıklı atlatılması gerektiğinin altını çizen Terapizone Psikiyatri Uzmanı Suat Can, “Bu süreci üç temelde planladık. Birincisi saha çalışması, sahadan elde ettiğimiz veriler bu süreçte neye ihtiyacımız olduğunu ortaya koyacak. İkincisi de bu verilerle videolar hazırlayarak yüzlerce otelin binlerce personeline ulaşacağız. Son olarak Antalya’da misafirlerin kaldığı sürece gönüllü psikologlarla eğitim vermeye devam edilecek” dedi. Afetlerde ruhsal anlamda büyük etkilerin ve yaralanmaların olduğuna işaret eden Can, “Biz şu anda afetin ilk bir aylık akut dönemindeyiz, bu dönem psikososyal destek dediğimiz ve doğru yönlendirilme yapılırsa yıllar sürecek travmaların oluşmasını engelleyebilecek bir dönem, en iyi şekilde müdahale etmek istiyoruz”ifadelerini kullandı.