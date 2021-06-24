OSB’de güneşten elektrik üretecek protokol imzalandı

Antalya OSB Yönetimi ile Aktif Bank arasında, bölge sanayicisinin fabrika çatılarına GES kurmasını kolaylaştıracak bir protokol imzalandı. Protokol ile sanayicilere, çatı GES projeleri için uygun şartlar sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Enerji maliyetlerinin sanayicilerin ortak sorunlarından biri olmasından hareketle, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Aktif Bank arasında önemli bir protokol imzalandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara Özgürlük” adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini de sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlarda finansman desteği sunulacak.

Finansmana erişim kolaylaştı

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Başkan Vekili Hasanali Gönen, Aktif Bank Antalya Kurumsal ve Özel Bankacılık Şube Müdürü Fürgan Aslan Çakan katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile bölge sanayicisinin fabrika çatısına GES kurması için finansmana erişimi kolaylaştı.

İmzaladıkları protokol ile çatıların özgürleşmesinin önündeki bir engelin daha kaldırıldığını belirten Başkan Ali Bahar, “Ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak, sanayicilerimizin girdi maliyetlerini düşürüp daha rekabetçi olmalarını sağlamak adına geliştirdiğimiz Çatılara Özgürlük projemize, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin daha destek olması, üretimde tam bağımsız Türkiye idealimiz kapsamında atılmış çok önemli bir adımdır. Güneş enerji santrali yatırımlarına finansman sağlayan bankalardan biri olan Aktif Bank’ın, projemize ve fabrika çatısına GES kurmak isteyen Antalya OSB sanayicilerine finansman ve EPC hizmetini paket halinde sunup tecrübelerini paylaşacak olması, ülkemizin enerji anlamında yüzünü güneşe dönmesini hızlandıracak önemli bir destektir” dedi.