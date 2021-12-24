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Örtü altı sebze üretimindeki pazarlama sorunları akademik olarak tartışıldı

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı ve Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçi ve komisyoncularla buluştu. Yeni çıkacak olan hal yasasının bir taslağını alıp onun üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “Yayınlanacak olan hal yasası taslağının 3 maddesini yürürlükten kaldırttık” dedi.

ANTALYA 24.12.2021, 17:19
Örtü altı sebze üretimindeki pazarlama sorunları akademik olarak tartışıldı

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı ve Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçi ve komisyoncularla buluştu. Yeni çıkacak olan hal yasasının bir taslağını alıp onun üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “Yayınlanacak olan hal yasası taslağının 3 maddesini yürürlükten kaldırttık” dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Kumluca Ziraat Odası Meclis Toplantı Salonunda çiftçi, sebze ve meyve komisyoncuları ile bir araya geldi. Toplantıya, Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek’te katıldı.

“250 çiftçi ile görüşüldü”

Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, 2019 Yılından beri Kaş, Kınık, Demre, Finike, Kumluca, Antalya Merkez, Serik, Manavgat ve Alanya’ya kadar toptancı hallerini gezdiklerini, yetiştirilen ürünler üzerinde anketler yaptıklarını belirtti. 250 çiftçiyle bizzat yüz yüze görüşerek anket yaptıklarının altını çizen Bayramoğlu, 80 tane sebze ve meyve komisyoncusu ile görüştüklerini söyledi. Bu bölgelerde üretilen ürünlerin pazarlandığı Konya, Ankara, İzmir ve İstanbul’daki tüketici hallerine de gittiklerini belirten Bayramoğlu, “Antalya haline gece saatlerinde gittik. Sistem nasıl çalışıyor onu inceledik. İstanbul ve Ankara Tüketici Hallerine de gece saatlerinde gittik. İnsanların çalışma sistemlerini gördük Yaş sebze ve meyve mevzuatı ile ilgili sorunlarını, kendilerinin problemlerini, ürünlerinin fiyatlarının oluşumlarını konuştuk. Bu tüketici hallerinden ürünlerin sevk edildiği market, manav ve pazarcıları gezdik. Onların üst dernekleri var. Manavcılar, pazarcılar odası gibi onlarla toplantılar yaptık. Pazarlarda yaş sebze ve meyveyi satan pazarcılarla görüştük. Gezdiğimiz yerlerden elde ettiğimiz bilgileri rapor haline getirdik. Bu raporu Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının ilgili tüm genel müdürlüklerine, Rekabet Kurumuna ve birçok Sivil Toplum Kuruluşuna sunumunu yaptık” dedi.

“3 madde kaldırıldı”

Yeni çıkacak olan hal yasasının bir taslağını alıp onun üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “Yayınlanacak olan hal yasası taslağının 3 maddesini yürürlükten kaldırttık. Bunlardan bir tanesi komisyoncuların kaldırılmasıydı. Hatırlayın, yeni hal yasasında komisyoncular olmayacaktı. En azından adı değişecekti. Bunu rafa kaldırttık.

Türkiye’de üretilen yaş sebze ve meyvenin yüzde 30’u manav, yüzde 30’u pazarlarda ve yüzde 40’ı da marketlerde satılıyor. Kısaca istatistiklerde böyle görünüyor. Türkiye’de sadece soğuk zincir alt yapısına hakim. Onun da hepsi değil. Biliyorsunuz soğuk zincirden çıkmış ürünlerin raf ömrü kısalır. Yani burada firenin çoğalacağına, zayinin artacağına, bununda ürün fiyatlarına ve gıda arz güvenliğine olumsuz yansıyacağına anlattık. Hal yasasını hazırlayanları bu şekilde ikna ettik. Hal yasasındaki 3 maddeyi kaldırttık. Hal yasası taslağının meclise gelmesini önlemiş olduk” diye konuştu.

“Üretici ve tüketici hallerindeki fiyat oluşumlarını karşılaştırıyoruz”

Geldikleri aşamada ise üretici hallerindeki fiyat oluşumlarında yaşanan değişikliklerinin nedenlerini araştırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “Üretici ile görüşüp maliyetleri alıyoruz. Halciden fiyatları alıyoruz. Gidip Ankara’daki halden de fiyatları alacağız. Bir iki hafta içerinde fiyatlar nerde nasıl değişiyor bunları belirleyeceğiz. Biz aslında bunları biliyoruz. 2019 da sahaya çıkmadan öncede biz bunları biliyorduk. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz Biz Tarım Ekonomistiyiz. İşimiz zaten tarım ürünlerinin piyasasını araştırmak. Biz bunun üzerine eğitim almış ihtisas yapmış insanlarız. Ekibimdeki arkadaşlar Tarım ekonomisi Bölümü araştırma öğrencileridir” şeklinde konuştu.

“Piyasanın nasıl oluştuğunu birinci sınıf öğrencilerimiz bile biliyor”

Birinci sınıf öğrencilerinde piyasaya hakim olduklarına değinen Bayramoğlu, “Hocalarımız, ziraat mühendisi arkadaşlarımız bu işin uzmanıdır. Bize siz yanlış biliyorsunuz, ayağınız toprağa değdi mi gibi cümlelerle geliyorlar. İşte biz bu yüzden gelip çiftçilerle bizzat üretim alanlarında görüşüyoruz. Yaptığımız toplantıları görüntülü bir şekilde kayıt altına alıyoruz. Bizim söylediklerimiz, yazdıklarımız tarımın gerçekleri. Çünkü burada hal dernek başkanı, ziraat odası başkanı ve çiftçiler var. Sizler söyleyeceksiniz bizler yazacağız. Gerçekleri vereceğiz. Sorunları tespit edip en iyi bir şekilde, anlaşılacak bir şekilde sorunu çözüme kavuşturacak yetkililerin anlayacağı şekilde rapor ederek yukarıya taşımaktır. Aslında yaş sebzenin fiyatlarını siz belirlemiyorsunuz. Komisyoncu da belirlemiyor. Fiyatı perakendeci yani tüketici belirliyor. Yani fiyatı belirleyen arz talep dengesidir. Fiyatı tüketici belirler. Bu yüzden kimse komisyoncuyu veya ilgili STK’ları suçlamasın” ifadelerini kullandı.

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