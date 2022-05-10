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Ortak Mazimiz - Serap Küçük Babacan Koleksiyonu’ndan Bir Seçki Sergisi AKS Kaleiçi Evi’nde açılıyor

Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi, 10-29 Mayıs tarihleri arasında, gündelik hayat tarihine ışık tutan bir koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor.

ANTALYA 10.05.2022, 09:52 10.05.2022, 10:08
Ortak Mazimiz - Serap Küçük Babacan Koleksiyonu’ndan Bir Seçki Sergisi AKS Kaleiçi Evi’nde açılıyor

Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi, 10-29 Mayıs tarihleri arasında, gündelik hayat tarihine ışık tutan bir koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ortak geçmişten kesitler sunan “Ortak Mazimiz - Serap Küçük Babacan Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergide hüsn-ü hat ve camaltı sanatının örnekleri, çoğu Hereke Dokuma-i Hümayun Fabrikası’nda üretilmiş tekstil ürünleri, giysiler, işlemeler, gelin aynaları, takılar, Osmanlı kadranlı saatler, aydınlatma gereçleri gibi günlük kullanım eşyasının yanı sıra Balkan ve Kurtuluş Savaşı madalyaları ile “Nutuk”un 1925 tarihli ilk baskısı da yer alıyor.

Babacan ailesinin uzun yılların emeğiyle oluşturduğu etnografik eserler koleksiyonu, çoktan aile büyüklerinin sandıklarında unutulmuş zerafet ve manevi zenginliği yeniden hatırlatırken günümüze hâkim olan maddi zenginlik ve kibirin getirdiği yozlaşmaya dikkat çekiyor.

Vakıflar Haftası etkinlikleri programına da dahil olan sergi, 11 Mayıs-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında, AKS Kaleiçi Evi’nde, Pazartesi günleri hariç hergün ziyaretçilerini bekliyor.

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