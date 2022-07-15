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Orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı

Antalya’nın İbradı ilçesindeki yaban hayatı geliştirme sahası çevresinde piknik yapan vatandaşlar, jandarma ekiplerince orman yangınları hakkında bilgilendirilerek usulünce kaldırıldı.

ANTALYA 15.07.2022, 15:22
Orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı

Antalya’nın İbradı ilçesindeki yaban hayatı geliştirme sahası çevresinde piknik yapan vatandaşlar, jandarma ekiplerince orman yangınları hakkında bilgilendirilerek usulünce kaldırıldı.

Antalya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında, Üzümdere Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası etrafında piknik yapan vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca aykırı eylem olması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesince “Emre Aykırı Davranıştan” idari işlem yapılacağı konusunda ikaz edilerek piknik yapan vatandaşlar usulünce kaldırıldı.

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