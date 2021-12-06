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‘Orada Duruverseydi Zaman’ Antalyalı kadınlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 87. Yılı nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi.

ANTALYA 06.12.2021, 11:59 06.12.2021, 12:08
‘Orada Duruverseydi Zaman’ Antalyalı kadınlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 87. Yılı nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaparak sanatçı Pınar Ayhan’ın, ‘Orada Duruverseydi Zaman’ isimli müzikal belgeselini Antalyalılarla buluşturdu. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri olan Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 87. Yılı, kadınlara özel bir tiyatro gösterimi ile kutlandı. Etkinlikte, sanatçı Pınar Ayhan, “Orada Duruverseydi Zaman” isimli müzikal belgeseliyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Müzikal gösteri

Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Antalya İl Başkanı Nilüfer Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile kadınlar katıldı. AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleşen, Milli Mücadele dönemi ile Cumhuriyet’in kuruluşundan kesitlerin yer aldığı müzikal gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.

“Türk kadını herşeyi başarabilir”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının birçok batılı ülkeden önce verilmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek , “Türk kadınına tebaa olmak değil birey olmak yaraşır diyerek biz kadınlara siyaset yapma özgürlüğünü yasalaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum. Güçlü kadınların evlerini, işlerini ve ilişkilerini yönettiği gibi dinamik, barışçı ve zarafetle yönetebilecekleri ülke yönetmelerine de ihtiyacımız var. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık kadınları, biz Cumhuriyetin gerçek ışıkları, biz cennet Anadolu’nun son umutlarıyız. Kendimize ve gücümüze inanırsak her şeyi başarabiliriz” diye konuştu.

“Muhteşem bir yolculuk”

Pınar Ayhan’ın müzikli anlatımı ‘Orada Duruverseydi Zaman’da Türkiye’nin zaman yolculuğu sahneye taşındı. İzleyiciler, belgesel niteliğinde gerçekleşecek müzikalde, tarihte yaşayan kahramanlarla tanışma ve onları yakından tanıma imkanı yakaladı.

3 saatlik canlı tarih

Ayhan iki perdelik müzikal belgeselin ilk bölümünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyaya tanıtan Karadeniz Vapuru’nun serüvenini, yolculuk boyunca yaşananları, İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Ankara’yı ziyareti sebebi ile bir ay gibi kısa bir sürede yazılan Özsoy Operası’nı anlattı. Dönemin kostüm, dekor, aksesuar, şiir ve müzikleriyle renklendirilen müzikalin ikinci bölümü ise köy enstitülerine yer verildi. Pınar Ayhan, gösteri sırasında Atatürk’ün sevdiği türküleri de seslendirdi.

Gösterinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz, Pınar Ayhan’a ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Antalya İl Başkanı Nilüfer Deveci’ye çiçek vererek teşekkür etti.

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